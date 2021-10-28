Греческий профессор Мариас раскритиковал «провокационный» визит Меркель в «День Охи»

Афины должны потребовать от Берлина выплаты военных репараций. Такое заявление сделал профессор Университета Крита и лидер партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас.

Он назвал провокационным визит канцлера Германии Ангелы Меркель в день национального праздника «Дня Охи», символизирующего сопротивление фашизму. Немецкий политик прибудет в Афины 28 октября по приглашению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

«По случаю провокационного визита Меркель в Афины в день нашей национальной годовщины 28 октября мы призываем правительство потребовать от фрау немедленной выплаты немецких военных репараций», — сказал профессор.

Также Германия должна предоставить компенсации родственникам погибших, которые были убиты нацистскими войсками в Греции во время Второй мировой войны, подчеркнул Мариас.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании полномочий канцлера. Таким образом, она официально перестала занимать свой пост.