Энергетик Марунич не исключил массовые волнения на Украине на фоне энергокризиса

Украина сейчас оказалась в сложном положении. Это произошло из-за роста цен на газ на мировом рынке, заявил эксперт в сфере энергетике Дмитрий Марунич.

Формально Киев должен закупать топливо по европейским ценам и выставлять соответствующий тариф для предприятий и населения. Но в целях сдержать народный гнев Украина пытается установить «социальные тарифы» для граждан хотя бы в ожидаемый зимний период, рассказал энергетик на пресс-конференции в центре «Голос.UA».

Отсутствие контроля местными властями цен на топливо может привести к очередным массовым волнением. На фоне энергокризиса это может закончиться протестами, не исключил Марунич.

«Если поставить газ населению по 35 гривен и предприятиям теплокоммунэнерго по 35 гривен, то все, наверное, догадываются, что после этого будет. Это будет последний шаг в решениях нынешней власти всей вместе взятой, начиная с президента и правительства и заканчивая «Нафтогазом». Все прекрасно понимают, каковы ставки в этой истории», — объяснил энергетик.

Ранее стало известно, что Молдавия также столкнулась с трудностями из-за энергетического кризиса. Как сообщается на телеканале «360», Москва и Кишинев провели переговоры по этому вопросу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что контакты сторон продолжатся.