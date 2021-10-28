Президент Белоруссии анонсировал проведение заседания Высшего Госсовета

Высший государственный совет Союзного государства состоится 4 ноября. Об этом на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ожидается, что в ходе мероприятия стороны подпишут 28 союзных программ по углублению интеграции. Также между РФ и Белоруссией может быть заключена новая военная доктрина Союзного государства. По словам, Лукашенко, это решительный шаг в интеграции.

«4 ноября мы проведем Госсовет — решительный шаг в нашей интеграции», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко отмечал, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным отметить Высший госсовет хорошим движением в рамках Союзного государства. В этом направлении начата серьезная работа, уточнил президент.