В Германии 350 полицейских ведут спецоперацию против сторонников ИГ

Масштабная спецоперация проводится на территории федеральной земли Северный Рейн. Полиция подтвердила, что в ней участвуют 350 силовиков.

В прицел стражей порядка попали пятеро наиболее активных сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Всем злоумышленникам от 16 до 22 лет. Предполагаемым лидером банды является самый старший из мужчин.

Согласно неофициальной информации местных СМИ, сторонники террористов в лесу под Ахеном уже провели тренировку. Они практиковались в совершении нападения с использованием топоров и ножей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации