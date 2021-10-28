Жириновский сообщил о решении ЛДПР голосовать за принятие бюджета

Депутаты Либерально-демократической партии России поддержат принятие бюджета. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский.

Речь идет о проекте федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Обсуждение документа началось в Госдуме 28 октября. Как указано в сообщении на сайте нижней палаты, доходы в 2022 году, предварительно, составят 25,02 триллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах — 25,54 и 25,83 соответственно.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.