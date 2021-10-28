Председатель КС Зорькин напомнил о важности сохранения прав человека в условиях кризисов

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин отметил, что при различных кризисах, чрезвычайных ситуациях, пандемии или угрозе терроризма повышается опасность вмешательства в конституционные права человека.

Глава КС отметил, что меры законодательной власти должны быть применены пропорционально озвученным угрозам. Различные чрезвычайные ситуации могут спровоцировать вторжение законодателя в сферу человеческих свобод. Необходимо исключить подобное вмешательство.

«В подобных ситуациях у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства», — подчеркнул Валерий Зорькин.

Противодействие любым принуждениям со стороны государства должно исполнятся в пределах ограничительных мер, которые соответствуют доктрине по защите прав человека, передает телеканал «360». По словам Зорькина, КС разработал свою позицию, касающуюся допустимого ограничения прав человека.