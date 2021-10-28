Путин назвал схожими взгляды России и стран АСЕАН на мировые проблемы

Взгляды России и стран АСЕАН на мировые проблемы в основном совпадают. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, у государств есть предпосылки для укрепления сотрудничества в сферах экономики и стратегической стабильности.

«Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — сказал Путин, выступая на саммите АСЕАН.

Он подчеркнул, что страны должны вместе работать над восстановлением экономик после пандемии, стимулировать торговлю и наращивать гуманитарное сотрудничество. Президент выразил надежду, что именно в таком ключе пройдет весь саммит.