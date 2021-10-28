Заседание обеих палат Национального собрания Белоруссии пройдет 28 октября

Совет республики и Палата представителей Национального собрания Белоруссии проведут совместное заседание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента страны.

Встреча пройдет 28 октября в Овальном зале Дома правительства Белоруссии. В заседании примет участие заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров. Он выступит с докладом о перспективах развития энергетического и промышленного комплексов, передает БелТА.

Заседание обеих палат белорусского парламента — своего рода отчет о работе, проделанной правительством. На таких совещаниях обсуждаются наиболее важные вопросы социально-экономического развития республики.