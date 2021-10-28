Все идет по плану. Власти Омска передумали вводить QR-коды в общественном транспорте

В Омске власти отказались от идеи с 20 ноября требовать у жителей QR-коды в общественном транспорте и торговых центрах. Изначально о возможности появления этих ограничений сообщили 26 октября на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Однако в распоряжение, подписанное по итогам встречи губернатором региона Александром Бурковым, меры все же не вошли.

В документе прописаны ограничения только на период нерабочих дней, объявленных во всей России с 30 октября по 7 ноября президентом Владимиром Путиным. В их числе введение QR-кодов в кинотеатрах, фитнес-клубах, бассейнах, аквапарках, гостиницах, развлекательных заведениях, учреждениях культуры и на спортивных объектах. Запрет на работу кафе, ресторанов и баров (за исключением мест общепита на вокзалах, АЗС и в аэропорту) распространяется лишь с 23:00 до 6:00.

В постановлении губернатора отмечается, что альтернативой QR-коду может стать официальный медотвод от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более 3 дней назад.

Ограничения в общественном транспорте коснутся только льготных категорий граждан. У них на выходной неделе приостановят действие транспортных карт. Неиспользованные поездки при этом будут сохранены и перенесены на последующие периоды.