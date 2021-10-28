Госсекретарь США Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Судана аль-Махди

Телефонный разговор состоялся между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Судана Мариям аль-Махди. Стороны обсудили ситуацию в стране на фоне государственного переворота 25 октября.

Содержание переговоров передает пресс-служба Госдепа США. По информации американского дипломатического ведомства, стороны обсудили возможные шаги, которые может предпринять Белый дом для помощи народу африканской страны. Также в пресс-службе Госдепа подчеркнули, что осуждают приход к власти в стране главнокомандующего Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхана.

Государственный переворот в Судане произошел утром 25 октября. Несколько членов кабмина, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока, были арестованы. Через сутки после задержания Хамдок с супругой вернулся в свою резиденцию.