Жена священника и человек года. Что известно о новом детском омбудсмене

Президент России Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Марию Львову-Белову новым уполномоченным по правам ребенка. Глава государства отметил, что у Львовой-Беловой есть большой опыт не только общественной работы, но и воспитания детей.

«Эта площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, чтобы добиться серьезных, значимых результатов уже для большого количества семей и деток», — подчеркнул российский лидер.

В ответ сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие. Она напомнила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет. По ее словам, опыт работы с социально незащищенными категориями, многодетными семьями и сиротами поможет ей справиться с новыми для нее темами.

«Это огромная ответственность. И я воспринимаю предложение президента не как карьерный рост, а как новые возможности помогать тем, кто в этом нуждается больше всех — нашим детям», — заверила она.

37-летняя Мария Львова-Белова вместе с мужем — пензенским священником Павлом Когельманом — воспитывают 17 детей, в том числе четверых приемных. Под их опекой находятся также восемь детей с инвалидностью.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Новоиспеченный детский омбудсмен по образованию дирижер эстрадного оркестра. Кроме того, она закончила «школу губернаторов», а в 2020 году Львова-Белова стала победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России» и вошла в топ-100 лучших управленцев страны.

С 2014 по 2019 год будущий уполномоченный была членом пензенской общественной палаты, а в 2017-2019 гг. — федеральной. Ее активная работа на этом посту не осталась незамеченной властями Пензенской области и с 2020-го года женщина представляла интересы региона уже в верхней палате российского парламента.

Также Львова-Белова возглавляла АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» и арт-поместье для людей с ограниченными возможностями «Новые берега».

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В 2019 году общественницу признали человеком года Пензенской области в рамках спецпроекта агентства «РИА «Sm-News», также она отмечена Почетной грамотой президента РФ, а до этого награждена орденом Святого равноапостольного великого князя Владимира III степени Русской православной церкви (2016).

По словам Львовой-Беловой, связать свое будущее с общественной работой она решила еще в юности. В 15 лет она впервые увидела в больнице ребенка-отказника и пообещала себе сделать все возможное, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей.

Пост детского омбудсмена в России пустовал с 29 сентября. Эту должность с 2016 года занимала Анна Кузнецова, которая по итогам выборов прошла в Госдуму и заняла там пост вице-спикера. В связи с избранием в нижнюю палату парламента Путин освободил Кузнецову от прежней работы 1 октября.

У Анны Кузнецовой и Марии Львовой-Беловой много общего: обе родились в Пензе, обе замужем за священнослужителями, обе — многодетные матери. Женщины вместе начинали заниматься общественной деятельностью, создав организацию по содействию социальной адаптации «Благовест». Более того, Львова-Белова является крестной матерью одного из детей Анны Кузнецовой, передает издание PenzaNews.

Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка /

Новый детский омбудсмен заявила, что первоочередной задачей видит адресную работу по решению проблем детей. Она подчеркнула, что планирует активно взаимодействовать со своей предшественницей Кузнецовой.

«Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов», — сказал Путин.

Назначение Львовой-Беловой на должность уполномоченного по правам ребенка в РФ горячо поддержали в РПЦ. В частности, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон с удовлетворением отметил, что защищать права детей будет многодетная мама, которая «знает интересы и проблемы детей».