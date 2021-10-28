Жена священника и человек года. Что известно о новом детском омбудсмене

Президент России Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Марию Львову-Белову новым уполномоченным по правам ребенка. Глава государства отметил, что у Львовой-Беловой есть большой опыт не только общественной работы, но и воспитания детей.
«Эта площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, чтобы добиться серьезных, значимых результатов уже для большого количества семей и деток», — подчеркнул российский лидер.
В ответ сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие. Она напомнила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет. По ее словам, опыт работы с социально незащищенными категориями, многодетными семьями и сиротами поможет ей справиться с новыми для нее темами.
«Это огромная ответственность. И я воспринимаю предложение президента не как карьерный рост, а как новые возможности помогать тем, кто в этом нуждается больше всех — нашим детям», — заверила она.
37-летняя Мария Львова-Белова вместе с мужем — пензенским священником Павлом Когельманом — воспитывают 17 детей, в том числе четверых приемных. Под их опекой находятся также восемь детей с инвалидностью.
Новоиспеченный детский омбудсмен по образованию дирижер эстрадного оркестра. Кроме того, она закончила «школу губернаторов», а в 2020 году Львова-Белова стала победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России» и вошла в топ-100 лучших управленцев страны.
С 2014 по 2019 год будущий уполномоченный была членом пензенской общественной палаты, а в 2017-2019 гг. — федеральной. Ее активная работа на этом посту не осталась незамеченной властями Пензенской области и с 2020-го года женщина представляла интересы региона уже в верхней палате российского парламента.
Также Львова-Белова возглавляла АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» и арт-поместье для людей с ограниченными возможностями «Новые берега».
В 2019 году общественницу признали человеком года Пензенской области в рамках спецпроекта агентства «РИА «Sm-News», также она отмечена Почетной грамотой президента РФ, а до этого награждена орденом Святого равноапостольного великого князя Владимира III степени Русской православной церкви (2016).
По словам Львовой-Беловой, связать свое будущее с общественной работой она решила еще в юности. В 15 лет она впервые увидела в больнице ребенка-отказника и пообещала себе сделать все возможное, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей.
Пост детского омбудсмена в России пустовал с 29 сентября. Эту должность с 2016 года занимала Анна Кузнецова, которая по итогам выборов прошла в Госдуму и заняла там пост вице-спикера. В связи с избранием в нижнюю палату парламента Путин освободил Кузнецову от прежней работы 1 октября.
У Анны Кузнецовой и Марии Львовой-Беловой много общего: обе родились в Пензе, обе замужем за священнослужителями, обе — многодетные матери. Женщины вместе начинали заниматься общественной деятельностью, создав организацию по содействию социальной адаптации «Благовест». Более того, Львова-Белова является крестной матерью одного из детей Анны Кузнецовой, передает издание PenzaNews.
Новый детский омбудсмен заявила, что первоочередной задачей видит адресную работу по решению проблем детей. Она подчеркнула, что планирует активно взаимодействовать со своей предшественницей Кузнецовой.
«Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов», — сказал Путин.
Назначение Львовой-Беловой на должность уполномоченного по правам ребенка в РФ горячо поддержали в РПЦ. В частности, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон с удовлетворением отметил, что защищать права детей будет многодетная мама, которая «знает интересы и проблемы детей».