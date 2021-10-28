Энергетик Марунич предсказал массовые волнения на Украине из-за роста цен на газ

Перспективы действующих властей Украины окажутся незавидными, если стремительный рост тарифов на газ в стране все же спровоцирует массовые волнения. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Во время пресс-конференции в центре «Голос.UA» он напомнил, что небывалое повышение цен уже привело к тому, что Украина оказалась в состоянии энергетического кризиса. Фактически, Киеву приходится не только закупать голубое топливо по европейским ценам, но и устанавливать соответствующий тариф для населения и предприятий.

«Все очень просто: газ дорожает. И вопрос в том, чем это все закончится. В стране есть государственная политика в сфере жилкоммунхоза на рынке энергоносителей. И она предполагает либерализацию этих рынков. Конечно же, неоправданно быструю и не в интересах конечного потребителя, да еще и убивающую отрасль», — рассуждает эксперт.

Однако правящие элиты Украины вполне осознают, что если они откажутся от политики контроля цен на топливо, то последствия для властей и страны могут быть фатальными, вплоть до нового майдана. Пока что власти пытаются сдерживать негодование украинцев с помощью «социальных тарифов», однако как долго продлится кризис — неизвестно.

Федеральное агентство новостей /

Также глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что страна впервые в истории «вступает в зиму без госрегулирования» стоимости голубого топлива. Однако Марунич рассказал, что сейчас газ для украинского населения стоит 7,4 гривны за кубический метр, и таким образом оспорил мнение украинского энергетика:

«Если быть до конца справедливым и честным перед собой и перед народом Украины, нужно было тогда продавать газ населению по 35 гривен за кубометр, как он стоит на бирже. И вот это действительно было бы отсутствие госрегулирования».

Специалист также подчеркнул, что и такое «честное» решение просто недоступно киевским властям. По его словам, поставки газа людям и предприятиям по 35 гривен станет последним шагом в истории правления как президента Владимира Зеленского, так и всей его команды. И поскольку украинский президент весьма постарался, чтобы отрезать себе все пути к отступлению хоть на Запад, хоть в Россию, его главной целью должно стать недопущение массовых волнений, резюмировал Марунич.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что из-за усиливающихся негативных настроений народа по отношению к Зеленскому, он может потерять поддержку даже приближенных.