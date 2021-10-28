Ищенко: Путин применил свой традиционный ход в разговоре с Джонсоном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора пригласил российского лидера Владимира Путина на климатический саммит в Глазго, запланированный на первые числа ноября. Однако президент РФ вежливо отказался.

Свое решение Путин объяснил тем, что в России сохраняется непростая обстановка с коронавирусной инфекцией, поэтому он должен находиться в стране. Ответ президента публицист и военный эксперт Сергей Ищенко охарактеризовал как «традиционный ход» Путина.

«Это очень удобная мотивировка... Тем не менее, все вынуждены делать постные физиономии и сочувственно, понимающе кивать. Нация в опасности — лидер должен быть на месте. Они сами часто пользуются этим аргументом, когда им выгодно», — рассуждает Ищенко.

Примечательно, что даже Елизавета II вместо поездки в Глазго предпочла остаться в Виндзоре. Участие в саммите не станет принимать и глава КНР Си Цзиньпин. Возможно, Глазго посетит американский президент Джо Байден. Однако, добавил эксперт, его появление не сможет создать Джонсону «хороший фон».

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Ищенко подчеркнул, что в последнее время на родине, как и за ее пределами, премьер-министром не очень довольны. Чтобы хоть как-то сгладить свое положение, британец и инициировал переговоры с Путиным, рассчитывая, вероятно, на встречу в Глазго.

Впрочем, даже сам факт беседы с российским президентом Джонсон смог представить в удобном для себя свете. Он рассказал, что «доволен» разговором и собирается наладить взаимодействие с Москвой, правда, пока только по отдельным вопросам.

Тем самым Джонсон хотел убедить британцев и европейцев в том, что смог достичь договоренностей с РФ, хоть и предварительных. О каких именно соглашениях идет речь — не уточняется. Что вызывает беспокойство у представителей других государств, например, находящихся в составе ЕС.

«А будут беспокоиться — будут идти на контакт, чтобы прояснить ситуацию. Как минимум авторитет Джонсона на острове и на континенте поднимут, а может быть и уступят что-нибудь в ходе британско-ЕСовских торгов», — полагает публицист.

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Ищенко напомнил, что Лондон довольно долго выступал главным «европейским локомотивом конфронтации». Однако теперь именно британцы «ратуют» за сотрудничество с Россией. Естественно, продолжил эксперт, позиция Британии будет принята во внимание всеми лидерам Евросоюза.

Ранее добрый знак в состоявшемся разговоре между Джонсоном и Путиным увидели читатели и журналисты еженедельника The Times. По мнению британцев, отношения между странами после телефонной беседы политиков «потеплели».