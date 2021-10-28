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Сенат Италии отклонил закон об уголовной ответственности за гомофобию

Сенат Италии отклонил закон об уголовной ответственности за гомофобию

Верхняя палата итальянского парламента 27 октября отклонила законопроект о введении в стране уголовной ответственности за гомофобию. Из 315 членов сената 154 проголосовали против принятия документа, тогда как в его поддержку выступил 131 народный избранник. Телеканал Radiotelevisione svizzera передает, что теперь проект вернут комиссии по юстиции, «откуда он, по всей видимости, уже никогда не вернется».

Закон приравнивал ненависть к сексуальным меньшинствам и дискриминацию из-за сексуальной ориентации к расизму. Авторы документа во главе с представителем Демократической партии Италии Александром Заном предлагали сажать нарушителей в тюрьму на срок до четырех лет. Также предполагалось, что организации и правозащитные группы, отстаивающие интересы ЛГБТ-сообщества, будут получать дополнительное финансирование.

Против законопроекта выступили бывший глава итальянского МИД Маттео Сальвини, возглавляющий правую партию «Лига Севера», и председатель партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. По их мнению, закон ставил под угрозу свободу выражения мнений и «способствовал пропаганде гомосексуализма в школах».

Сенат Италии отклонил закон об уголовной ответственности за гомофобию
pixabay.com  / 

После оглашения итогов голосования сторонники правых политических сил отметили свою победу аплодисментами.

Политические оппоненты «Лиги Севера» и «Братьев Италии» осудили решение парламентариев и назвали его «позорным». Британская газета The Guardian пишет, что «Италия одобрила однополые гражданские союзы еще в 2016 году, однако страна отстала от своих партнеров по ЕС в разработке мер по борьбе с гомофобией».

Член Европарламента от итальянской Демпартии Пина Пичьерно назвала голосование «одной из худших страниц в истории Италии».