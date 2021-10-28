Премьер Японии Кисида заявил о необходимости обеспечить стабильность в Тайваньском проливе

Продолжающиеся действия в Восточно-китайском и Южно-китайском морях нарушают суверенитет Японии. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Японский премьер Кисида принял участие в Восточноазиатском саммите. Он призвал членов переговоров обратить внимание на Тайваньский пролив и Южно-китайское море. В этих зонах необходимо обеспечить стабильность, пояснил глава правительства.

Кроме того, Фумио Кисида выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге и правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Согласно информации МИД Японии, участники саммита поддержали его.

«Нормы поведения в Южно-Китайском море должны исполняться в рамках положений Конвенции ООН по морскому праву и при уважении законодательных прав и интересов всех участников, которые используют маршруты через Южно-Китайское море», — добавили в японском ведомстве.

Ранее Минобороны Японии высказалось о пуске ракет КНДР. Действия республики являются угрозой для всего мира, привели выдержку из заявления ведомства на телеканале «360».