Куда уходят губернаторы. Неосторожная фраза главы Саратовской области Радаева стала сенсацией

Саратовский губернатор Валерий Радаев чуть было не сотворил сенсацию неосторожным заявлением о том, что его «полномочия завершены», хотя фактически срок его правления истечет только в сентябре 2022 года.

Столь громкие слова вырвались у главы региона во время перепалки с членом КПРФ Николаем Бондаренко на заседании областной думы. Прославившийся обещанием «выжить на 3,5 тыс. рублей в месяц» и вызывающим поведением коммунист заявил, что намерен в 2022 году побороться за право управлять Саратовской областью.

Радаев в ответ произнес:

«У меня полномочия завершены, поэтому кто-то будет из вас [губернатором]. Вот уж мы отыграемся!»

Брошенные главой региона слова стали восприниматься в новостных Telegram-каналах как анонс грядущего ухода. Однако пресс-секретарь губернатора Нина Попова в комментарии «Политике Сегодня» лаконично объяснила, в чем заключался посыл высказывания Радаева:

«Он имел в виду то, что в сентябре 2022 года у губернатора Валерия Радаева истекают полномочия».

saratov.gov.ru /

К концу второго губернаторского срока Радаев подходит с результатами, которые вряд ли можно назвать оптимистичными. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам первой половины осени поместил Радаева на 75-ю строчку (из 85) «Национального рейтинга» глав субъектов РФ. При этом еще в начале 2021 года он держался на 69-м месте.

Эксперты учли госдолг Саратовской области в 56 млрд рублей, нерешенные проблемы в социальной сфере и здравоохранении на фоне повышения зарплат региональным чиновникам.

«Меньший, но также неблагоприятный резонанс вызвал рост налогообложения малого бизнеса, который и без того в условиях пандемии переживает нелегкие времена… В целом, устойчивость Валерия Радаева вызывает сомнения», — считает директор по исследованиям ЦИК «Рейтинг» Александр Сперкач.

ТАСС / Дмитрий Астахов/POOL

Возраст главы региона, который вступил в «клуб 60+», является еще одним аргументом в пользу того, что Радаев вряд ли продолжит рулить областью. С этим отчасти согласна политтехнолог Алена Август. В разговоре с «ПС» она отметила, что есть тенденция на смену губернаторов-ветеранов. Но все же главный критерий эффективности на данный момент — укрощение COVID-19.

«Самый главный экзамен сейчас — это коронавирус. Все остальное теряет значение перед тем: смогли сохранить жизни людей и экономику региона или нет», — отметила Август.

По данным на 28 октября, Саратовская область находится на 14 месте в России по числу зараженных. За последние сутки установлен рекорд по количеству заболевших — 510 человек.

Валерий Радаев руководит регионом с 2012 года. Действующий закон не позволяет главам субъектов РФ избираться на более чем два срока подряд. Впрочем, этот запрет может быть отменен — в Госдуму внесен законопроект об организации публичной власти в регионах. Одна из его статьей — снятие ограничения на количество пятилетних сроков.