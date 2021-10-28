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Куда уходят губернаторы. Неосторожная фраза главы Саратовской области Радаева стала сенсацией

Куда уходят губернаторы. Неосторожная фраза главы Саратовской области Радаева стала сенсацией

Саратовский губернатор Валерий Радаев чуть было не сотворил сенсацию неосторожным заявлением о том, что его «полномочия завершены», хотя фактически срок его правления истечет только в сентябре 2022 года.

Столь громкие слова вырвались у главы региона во время перепалки с членом КПРФ Николаем Бондаренко на заседании областной думы. Прославившийся обещанием «выжить на 3,5 тыс. рублей в месяц» и вызывающим поведением коммунист заявил, что намерен в 2022 году побороться за право управлять Саратовской областью.

Радаев в ответ произнес:

«У меня полномочия завершены, поэтому кто-то будет из вас [губернатором]. Вот уж мы отыграемся!»

Брошенные главой региона слова стали восприниматься в новостных Telegram-каналах как анонс грядущего ухода. Однако пресс-секретарь губернатора Нина Попова в комментарии «Политике Сегодня» лаконично объяснила, в чем заключался посыл высказывания Радаева:

«Он имел в виду то, что в сентябре 2022 года у губернатора Валерия Радаева истекают полномочия».

Куда уходят губернаторы. Неосторожная фраза главы Саратовской области Радаева стала сенсацией
saratov.gov.ru  / 

К концу второго губернаторского срока Радаев подходит с результатами, которые вряд ли можно назвать оптимистичными. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам первой половины осени поместил Радаева на 75-ю строчку  (из 85) «Национального рейтинга» глав субъектов РФ. При этом еще в начале 2021 года он держался на 69-м месте.

Эксперты учли госдолг Саратовской области в 56 млрд рублей, нерешенные проблемы в социальной сфере и здравоохранении на фоне повышения зарплат региональным чиновникам.

«Меньший, но также неблагоприятный резонанс вызвал рост налогообложения малого бизнеса, который и без того в условиях пандемии переживает нелегкие времена… В целом, устойчивость Валерия Радаева вызывает сомнения», — считает директор по исследованиям ЦИК «Рейтинг» Александр Сперкач.

Куда уходят губернаторы. Неосторожная фраза главы Саратовской области Радаева стала сенсацией
ТАСС  / Дмитрий Астахов/POOL

Возраст главы региона, который вступил в «клуб 60+», является еще одним аргументом в пользу того, что Радаев вряд ли продолжит рулить областью. С этим отчасти согласна политтехнолог Алена Август. В разговоре с «ПС» она отметила, что есть тенденция на смену губернаторов-ветеранов. Но все же главный критерий эффективности на данный момент — укрощение COVID-19.

«Самый главный экзамен сейчас — это коронавирус. Все остальное теряет значение перед тем: смогли сохранить жизни людей и экономику региона или нет», — отметила  Август.

По данным на 28 октября, Саратовская область находится на 14 месте в России по числу зараженных. За последние сутки установлен рекорд по количеству заболевших — 510 человек.

Валерий Радаев руководит регионом с 2012 года. Действующий закон не позволяет главам субъектов РФ избираться на более чем два срока подряд. Впрочем, этот запрет может быть отменен — в Госдуму внесен законопроект об организации публичной власти в регионах. Одна из его статьей — снятие ограничения на количество пятилетних сроков.