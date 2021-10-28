Глава украинской общины Крыма Гридчина посоветовала Киеву отказаться от золота скифов

Киеву стоит отказаться от претензий на скифское золото, которое принадлежит крымским музеям. Такое мнение выразила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По ее словам, киевские власти должны одуматься, так как передача Украине уникальных сокровищ является нарушением всех международных норм.

«Никакая другая земля, кроме крымской, где были найдены уникальные артефакты, претендовать на них исторически не может», — сказала Анастасия Гридчина в комментарии РИА Новости.

Скифское золото никогда не принадлежало Украине, подчеркнула глава украинской общины Крыма. Поэтому Киев напрасно празднует «победу», так как Россия будет обжаловать решение голландского суда, подытожила Гридчина.

Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине. В Москве резко раскритиковали решение суда.