Фракция ЕР в Госдуме намерена голосовать за принятие проекта бюджета в первом чтении

«Единая Россия» планирует поддержать проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении. Об этом заявил глава фракции Владимир Васильев.

Скорейшее принятие бюджета необходимо для начала работы. Поэтому фракция ЕР в Госдуме собирается сначала проголосовать в поддержку бюджета, а уже потом «вступать в полемику» и предлагать, как его можно улучшить, объяснил Васильев.

«Мы уже проверку провели, согласовали, как говорится, отношения - за то, чтобы этот бюджет был запущен. А дальше мы его будем улучшать, вступать в полемику», — сказал руководитель фракции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что первое чтение проекта федерального бюджета на ближайшие годы пройдет в конструктивном ключе. Глава правительства отметил, что кабмин готов выслушать все вопросы со стороны депутатского корпуса и представителей фракций.