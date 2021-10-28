Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи нашли мертвым в белорусском СИЗО

Тело предполагаемого убийцы бывшего топ-менеджера «Смольного банка» Михаила Яхонтова и его семьи обнаружили в следственном изоляторе Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Вчера Кунцевский районный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела. Сегодня его должны были доставить в Россию на допрос. По данным СМИ, погибший являлся исполнителем тройного убийства.

Предварительно, после жестокой расправы над банкиром, его женой и их восьмилетним сыном убийца попал в Белоруссию на белом автомобиле такси Hyundai Solaris, который ранее был объявлен в розыск, сообщало Федеральное агентство новостей.