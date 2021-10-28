Политолог Камкин предсказал будущее Меркель в европейской политике

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, политолог Александр Камкин проанализировал правление канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он уверен, что она может остаться в европейской политике.

Меркель вот-вот покинет занимаемый пост. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже вручил ей грамоту о прекращении полномочий. Она продолжает выполнять функции канцлера, пока не будет избран новый лидер.

Александр Камкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Ангела Меркель обязательно войдет в новейшую историю ФРГ. Во-первых, она стала первой женщиной-канцлером, во-вторых, она может побить рекорд правления, если останется на посту до 19 декабря.

Среди ее преимуществ можно назвать решение о социальных выплатах, которое помогло решить вопрос безработицы. Также при ней Германия смогла стабилизировать политический курс и углубить европейскую интеграцию.

По мнению политолога Камкина, Ангела Меркель смотрелась очень выигрышно на фоне «блеклых пустышек» типа председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. К сожалению, именно такие личности подорвали доверие электората в Германии, и партия Меркель на последних выборах получила только 24% голосов.

Эксперт также раскрыл, уйдет ли Меркель из политики, как обещала.

«Не думаю, что госпожа Меркель выйдет на пенсию. Скорее всего, она пойдет на общеевропейский уровень. Потому что зарекомендовала себя как еврооптимист, который стремится продолжать интеграцию», — добавил Камкин.

Он назвал это политическим мейнстримом. Сейчас все страны Евросоюза настроены еврооптимистически.