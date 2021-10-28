Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани

Двое погибли и еще один пострадал в результате ночного пожара в многоквартирном доме в Астрахани. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла на улице Льва Толстого в двухэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Площадь возгорания составила 96 кв. м. В настоящее время спасатели потушили пламя.

Сообщается, что полыхала внутренняя отделка здания и кровля. Жертвами пожара стали два человека. Женщина погибла на месте происшествия. Мужчина был доставлен в Кировскую больницу с отравлением угарным газом, но позже умер.

Несколько человек ранее погибли при пожаре под Пермью. Сотрудникам МЧС понадобилось около двух часов, чтобы потушить огонь в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш.