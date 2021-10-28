«Коммерсантъ»: власти России перезапустят информационную кампанию по вакцинации от COVID-19

Информационную государственную кампанию по вакцинации от коронавируса планируется перезапустить в России, сообщили источники, близкие к администрации президента.

Внутриполитический блок Кремля активно включится в работу. К разъяснительной кампании присоединятся эксперты и волонтеры. Специалисты посоветовали правительству четче провести логическую связь между снятием ограничений по COVID-19 и вакцинацией, а также добавить отдельный уполномоченный орган, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП будет за нее отвечать, еще не определено. Но озабоченность этой темой высокая», — отметил собеседник издания.

Прививка «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом защитят не только от тяжелого течения коронавируса, но и от заражения SARS-CoV-2 вообще, заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Это нужно будет изучать в ходе клинических испытаний, передает телеканал «360».