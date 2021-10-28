Власти Тайваня подтвердили присутствие американских военных на острове

Американские военнослужащие находятся на Тайване. Их целью является обучение островных сил, сообщила глава администрации Цай Инвэнь.

Об этом ранее писала газета Wall Street Journal. Со слов американских чиновников издание утверждало, что на Тайване находятся ВС США на протяжении минимум года. Теперь же слухи были подтверждены и представителями острова.

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности. Не так много (военнослужащих США. — Прим. ред.), как люди думают», — добавила Инвэнь.

Отмечается, что американский закон предусматривает различные виды военной помощи Тайваню, несмотря на так называемый принцип единого Китая. Официальные отношения между КНР и островом прервались в 1949 году. Восстановление связей произошло лишь в 1980-х годах. Вскоре страны начали контактировать через неправительственные организации.