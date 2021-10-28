Пушков: негодование Польши из-за штрафа Евросоюза выглядит наигранным

Недовольство польских властей из-за наложения на Варшаву ежесуточного штрафа в размере 1 миллиона евро выглядит «несколько наигранным». Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он отреагировал на решение суда Евросоюза и реакцию на него Польши. На Варшаву будет налагаться штраф, пока та не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда. Заместитель министра юстиции страны Себастьян Калета объявил решение ЕС узурпацией и шантажом.

«ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?» — задался вопросом Пушков.

Он добавил, что «нельзя быть немножко беременной». Именно это Европейский союз пытается объяснить Варшаве. Тем не менее «Польше предстоит доказать обратное».