Глава Eurasia Group Бреммер: никто в мире не верит в лозунг Байдена о «возвращении» США

Союзники США и другие страны не согласны с главой Белого дома Джо Байденом, что «Америка вернулась». Об этом заявил американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

Байден объявил о «возвращении Америки» сразу же после вступления в должность главы государства. В ближайшее время он отправится в Европу на встречу лидеров стран Группы двадцати (G20). В преддверии этого события Бреммер дал комментарий агентству Bloomberg.

«Когда Байден стал президентом, его главным лозунгом было: "Америка вернулась". Союзники так не думают. Китай и Россия тоже так не думают. Почти никто не готов принять эту формулировку», — заявил специалист.

Байден разочаровал своих союзников, которые ожидали, что новый президент США откажется от подхода своего предшественника Дональда Трампа. Сторонники Вашингтона опасаются, что Белый дом снова действует исключительно в своих интересах, не думая о глобальных проблемах.