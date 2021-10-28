Украинский посол призвал Берлин «поставить Москву на место» после удара ВСУ по Донбассу

Вместо «выражения обеспокоенности» боевым применением ВСУ беспилотника Bayraktar в Донбассе немецкой стороне следует «поставить Москву на место», заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в комментарии Bild.

Накануне представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин знает о применении украинскими военными ударного БПЛА Bayraktar на юго-востоке страны. Несмотря на это, ФРГ осуждает в использовании беспилотника «все стороны» противостояния. По словам Зассе, такие единицы вооружения вправе применять только наблюдатели ОБСЕ в соответствии с Минскими соглашениями.

На этот счет Мельник заявил, что Украина «решительно отвергает» слова представителя МИД ФРГ. Дипломат также высказал мнение, что у Киева есть «законное право на самооборону». По словам Мельника, взамен «выражения обеспокоенности» Германии нужно «удвоить посреднические усилия» по организации саммита в «нормандском формате».