Автоэксперт Пиголкин: выбирать дополнительные опции машины нужно исходя из потребностей

Тщательный анализ потребностей в опциях автомобиля может существенно сократить затраты при выборе транспорта. Об этом заявил руководитель онлайн-аукциона новых машин CarClick.ru Сергей Пиголкин.

В зависимости от конкретной ситуации экономия может составить от десяти до 100 тысяч рублей. Основным критерием анализа должно стать его назначение.

«При выборе опции в вашем будущем автомобиле необходимо исходить из его назначения и вашего образа жизни», — указал Пиголкин.

Так, в случае если автовладелец не собирается ездить на дальние дистанции эксперт рекомендовал воздержаться от покупки датчика усталости водителя, активного круиз-контроля и системы ночного видения. При частом эксплуатировании в городских условиях Пиголкин советовал задуматься о покупке камеры кругового обзора и отслеживания слепой зоны.