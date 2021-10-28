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Замминистра энергетики Украины Зеркаль допустила рост тарифов на доставку газа

Замминистра энергетики Украины Зеркаль допустила рост тарифов на доставку газа

Украина рискует столкнуться с ростом тарифов на распределение газа, если газотранспортная система (ГТС) страны не будет поставлять голубое топливо в Евросоюз.

Такое развитие событий возможно в случае запуска «Северного потока — 2», заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Если транзита не будет, что платежи страны на распределение газа заметно вырастут.

«На платежках [запуск "Северного потока — 2"] может очень плохо отобразиться. То есть наши платежки на распределение [газа] в случае, если транзита не будет, значительно увеличатся», — пояснила она в эфире телеканала «1+1».

Сейчас ГТС Украины работает в качестве комплекса, заявила Зеркаль. Из-за этого пока рано говорить, насколько могут увеличиться тарифы.

«На самом деле, держать всю эту систему, если не будет транзита, будем мы с вами, украинские пользователи», — добавила она.

По словам Зеркаль, при любом раскладе Украина не останется без газа. Однако страна может лишиться «работающей газотранспортной системы, которая приносит прибыль».