Трамп снова попытался убедить американцев в фальсификации прошедших президентских выборов

Результаты голосования в рамках выборов президента США в Пенсильвании были подтасованы. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в открытом письме редакции газеты Wall Street Journal.

Издание сообщило, что допущенные на избирательных участках нарушения не повлияли на итоги голосования. Журналисты заявили, что нынешний американский лидер Джо Байден все равно опередил своего соперника на 80,5 тысячи голосов.

«Вообще-то выборы были подтасованы, чего вы, к сожалению, еще не поняли... В реальности 80,5 тысячи голосов — это ничто по сравнению с таким количеством коррупции и нарушений с голосованием», — отметил Дональд Трамп.

Он пояснил, что около 72 тысяч бюллетеней были доставлены в избирательные участки уже после окончания голосования. Седьмая их часть поступила от несуществующих людей, примерно столько же американцев проголосовали дважды.