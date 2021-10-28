Комплексы «Верба» заступят на боевое дежурство в подразделения ЮВО

Военнослужащих Южного военного округа оснастят новыми переносными зенитные ракетными комплексами (ПЗРК )«Верба». Об этом сообщили информаторы в Министерстве обороны России.

Отмечается, что зенитчики ЮВО будут перевооружены новыми ПЗРК в полном составе. Поставки ожидаются в течении 2021 и 2022 года, пишет в своем материале издание «Известия».

«В комплексе реализован принцип "выстрелил — забыл"... После захвата цели стрелку остается нажать на кнопку "пуск", и ракета сама найдет нужный ей объект», — сообщил информатор.

Переобучение военнослужащих по использованию нового ПЗРК уже началось. В ходе занятий будущим операторам расскажут о тактико-технических характеристиках оружия и о его применении. Зенитчиков также научат развертывать комплекс, находить, сопровождать и ликвидировать цели.