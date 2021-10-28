Трамп отказался покидать США после предложения демократов ввести «налог на миллиардеров»

Бывший президент США Дональд Трамп может лишиться возможности снова баллотироваться на пост главы государства, поэтому он не станет уезжать из родной страны из-за возможного введения «налога на миллиардеров». Об этом заявил сам политик.

Представители Демократической партии США решили восполнить бюджет за счет средств сверхбогатых граждан. Трамп уверен, что это введение налога подтолкнет многих покинуть Соединенные Штаты Америки. От этого Вашингтон только проиграет.

«Какая страна больше всего выиграет от "налога на миллиардеров", налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив США на произвол судьбы? Многим из них так или иначе нет необходимости находиться в США», — заявил Трамп.

Он иронично подметил, что многие страны с разумным руководством с восхищением наблюдают за тем, «что радикальные левые безумцы творят в конгрессе». Бывший президент добавил, что он останется в США, однако многие из 700 человек поступят совсем по другому.