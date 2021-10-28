Россия и США отметили важность новых консультаций по стратегической стабильности

Между Москвой и Вашингтоном есть понимание, что важно проводить новые консультации по стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Многое, по словам зампостпреда, будет зависеть от работы в подготовительный период перед консультациями. Пока никаких конкретных дат не было определено, добавил дипломат в разговоре с ТАСС.

«Во время последней встречи ничего конкретного не было определено, никаких конкретных дат не обсуждалось. Было понимание, что надо [раунд — Прим. ред.] провести, не терять темп. Было понимание, что необходимо продолжать работу», — рассказал дипломат Белоусов.

Консультации по стратегической стабильности между Россией и США носят профессиональный характер и развиваются в правильном направлении, подчеркнул посол Анатолий Антонов. Стороны создали рабочие группы для обсуждения подходов к инструментам контроля над вооружениями.