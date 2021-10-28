Ряд ограничений начал действовать в Москве из-за нерабочих дней

Нерабочие дни начинают действовать в Москве и области 28 октября, они продолжатся до 7 ноября включительно. Ограничения затронут работу многих предприятий и организаций.

Работу приостанавливают кафе, рестораны, развлекательные заведения и библиотеки. Аналогичное правило распространяется на салоны красоты, фитнес-клубы и магазины одежды. Москвичам станут доступны лишь продовольственные торговые точки, магазины с товарами первой необходимости и аптеки.

Посещать парки, театры и музеи можно будет лишь при наличии действующего QR-кода. Последний свидетельствует о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании в последние полгода.

Городской транспорт продолжит работу в штатном режиме. Медицинские учреждения будут оказывать плановую помощь. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что нерабочие дни не коснутся качества оказания услуг пациентам с онкологическими заболеваниями.