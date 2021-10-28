Госдеп выразил обеспокоенность сокращением персонала посольства США в России

Работа американского посольства в России может быть сведена исключительно к выполнению технических функций из-за сокращения дипперсонала, считают в Госдепе США.

Если в посольстве США останется мало сотрудников, то присутствие ведомства в России сократится до уровня смотрителя. Такое мнение высказал источник агентства Reuters, добавив, что всему виной ухудшившиеся дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном.

Чиновник отметил, что сейчас штат американского посольства в России составляет 120 человек. Еще в 2017 году в него входили 1,2 тысячи сотрудников.

«Мы движемся к тому, чтобы столкнуться когда-нибудь в следующем году с ситуацией, в которой нам будет просто сложно продолжать что-либо, кроме как поддерживать присутствие [на уровне] смотрителя в посольстве», — пояснил собеседник агентства.

В минувшее воскресение в Госдепе заявили, что россияне смогут подать заявление на получение американской визы в Варшаве. Вместе с этим на сайте американского ведомства граждан России включили в список «бездомных наций».