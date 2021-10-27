Полпред Грызлов заявил о напряженных переговорах с Украиной по Донбассу

Прошедшая встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу была сложной и напряженной. Таким мнением поделился полномочный представитель президента России Борис Грызлов.

Такое заявление чиновник сделал после окончания переговоров с Киевом. По словам Грызлова прошедшая встреча была самой трудной и напряженной за последнее время.

«Сегодня, 27 октября, состоялось очередное заседание Контактной группы — одно из самых напряженных и сложных за все время нашей работы. Можно констатировать продолжение эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения», — сообщил Грызлов.

Недавно в начале переговоров в ТКГ представители министерства иностранных дел Луганской Народной Республики заявили, что ключевой темой обсуждения станет освобождение наблюдателя Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Также на обсуждение был вынесен вопрос нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.