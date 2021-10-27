Активист Бойченко: качество блюд в школах Петербурга ухудшилось после смены поставщика

Родители петербургских школьников отмечают, что в учебных заведениях и детсадах значительно упало качество обедов после смены поставщика. Подробнее об этом рассказал общественный деятель Павел Бойченко в рамках круглого стола.

На мероприятии, где обсуждался стремительный рост жалоб на питание в детских садах и школах Петербурга, приняли участие эксперты, родительские комитеты и общественники. Смольный и представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оставили без внимания круглый стол, организованный изданием «Деловой Петербург».

На мероприятии эксперты пришли к мнению, что местные чиновники старательно пытаются «замолчать» сложившуюся ситуацию, пишут «Невские Новости». Несмотря на недавние отравления детей, проблема с питанием в школах и детсадах может привести к куда большим негативным последствиям.

«Родители жалуются, что вкусовые качества блюд изменились в худшую сторону. Также они жалуются, что не соблюдается температурный режим блюд. Далее — пищевые инциденты. Не все инциденты доходят до проверяющих органов. Не все родители готовы пожаловаться даже директору на то, что его ребенок отравился в школе», — отметил Бойченко.

Вопреки сообщениям петербургских чиновников о полном контроле за качеством школьных обедов, старт учебного года ознаменовал еще большую раздраженность горожан и кризис коммуникаций. Родители школьников регулярно жалуются на продукты и температуру подаваемых блюд. Особое внимание местные жители уделяют поставщикам, которые подменяют качество дешевизной. Представители власти же называют «интернет-ботами» тех родителей, которые недовольны качеством еды в школах.