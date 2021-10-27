Новый детский омбудсмен Мария Львова-Белова является опекуном 13 детей-инвалидов

Сенатор от Пензенской области Мария Львова-Белова стала новым детским омбудсменом России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Она уже успела зарекомендовать себя как общественный деятель и лидер мнений. Львова-Белова состоит в браке со священником Павлом Львовичем Когельманом. Они являются родителями девятерых детей, четверо из которых были воспитанниками детских домов. Помимо этого, омбудсмен приходится опекуном 13 детям, имеющим инвалидность. Во время своей беседы с Путиным Львова-Белова рассказала, что побудило ее к подобной деятельности, передает «Пятый канал».

«Мне 15 лет, я лежу с младшим братом в больнице и в соседней палате я впервые увидела малыша-отказничка ... И я тогда у стекла этого бокса дала себе зарок, что, когда я вырасту, сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы у [каждого] ребенка, живущего в России, была забота, поддержка, внимание взрослых людей», — сообщила Львова-Белова.

Парламентарий не раз выступала с поддержкой благотворительных инициатив, а в 2020 году выиграла конкурс управленцев «Лидеры России». Как считает президент, назначение Львовой-Беловой на новую должность позволит ей применять свою обширную базу знаний для помощи российским семьям и детям.