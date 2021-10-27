Депутат Госдумы Соломатина предложила россиянам «снять напряжение» в нерабочие дни

Гражданам России следует оставаться дома с 28 октября по 7 ноября и сократить общение до членов семьи, с которыми они проживают. Зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина представила варианты проведения досуга.

Можно провести время дома с людьми, которые проживают на одной жилплощади, передает NEWS.ru. Почитать любимые книги, посмотреть интересное кино.

«И даже как-то отдохнуть, снять напряжение, под которым мы бесконечно находимся на протяжении почти полутора лет», — отметила Соломатина.

Депутат Госдумы отметила, что считает обязательную вакцинацию против коронавируса граждан необходимой мерой, но сомневается в ее реализации. Поэтому Соломатина рассмотрела варианты иных мер, право введения которых предоставила местным региональным властям.

К таким мерам относится обязательная вакцинация определенной группы людей. В случае отказа такие граждане будут обязаны уйти в неоплачиваемый отпуск до конца пандемического режима.