Политэксперт Калачев указал на сложности с заказчиками услуг политтехнологов

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва раскрыли проблему недобросовестных заказчиков услуг политтехнологов. Об этом рассказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Политэксперт в беседе с ИА SM-News сообщил о существовании черного списка заказчиков. По его словам, бывало и так, что он тратил свои деньги на избирательную кампанию.

«А до этого нам не на что было оплачивать «полевиков», наблюдателей на части территорий. Мы эти территории проиграли. Когда же я пришел и попросил заплатить мне, заказчик ответил — какие деньги, вы же проиграли!» — пожаловался Калачев.

В Госдуме ранее прошло первое пленарное заседание депутатов восьмого созыва. По информации RT, его открыла один из старейших членов нижней палаты российского парламента Валентина Терешкова.