Эксперты предложили россиянам покупать доллар до конца 2021 года

Глава проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров рассказал, что россиянам выгоднее всего приобретать американскую валюту в три периода, сообщает Газета.ру.

Эксперты объяснили, что российский рубль смог укрепить свое положение на фоне нестабильности мирового энергетического рынка. По их мнению, валюта США в скором времени будет продаваться по цене в 67-68 рублей.

Джафаров считает, что Федеральная резервная система США может свернуть свою программу по выкупу активов. Специалист обратил внимание, что доллар по самой нижней ставке можно купить в последнюю неделю октября, в конце текущего года, а также в начале 2022 года.

Сотрудник компании Forex Optimum Александр Розман подчеркнул, что впоследствии цена на американскую валюту будет корректироваться и вырастет до отметки в 79-81 рублей.