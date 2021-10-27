Эрмитаж направил жалобу в прокуратуру на петербуржца, который повесил свой портрет в музее

Эрмитаж подал заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой проверить, не оскорбили ли действия посетителя музея Кирилла Смородина память защитников Отечества.

Петербуржец решил повесить свой портрет в Военной галерее Эрмитажа 1812 года. Однако посетители и сотрудники музея не оценили подобный перфоманс, назвав его вандализмом.

По данным издания «Подъем», Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга. Музей попросил разобраться в провокационном поступке органы правопорядка.

«В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру г. Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 октября. Житель Санкт-Петербурга опубликовал соответствующий пост на странице в Instagram. На снимке он запечатлен вместе с портретом, висящим в Эрмитаже. Смородин отметил, что хотел себя видеть среди известных людей.