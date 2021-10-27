Журналисты и политики в медиацентре «Патриот» обсудят COVID-19 и рост цен

Очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» пройдет 30 октября в медиацентре «Патриот». Политики и журналисты обсудят актуальные темы: COVID-19 и рост цен в России.

Помимо этого, в медиацентре затронут тематику «зеленой энергетики» и санкции Запада. Эксперты попробуют ответить на вопрос, как решить проблему низких доходов населения и стоит ли помогать Украине предстоящей зимой. Особое внимание будет уделено ситуации с коронавирусом: как локдаун повлияет на экономику и что делать с антиваксерами.

Почетным гостем эфира станет теле- и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения Андрей Норкин. Участниками клуба будут журналисты, депутаты, известные публицисты. После официальной части участники клуба продолжат беседу в неформальной обстановке, сообщает Федеральное агентство новостей. Региональных журналистов приглашают к обсуждению вопросов.