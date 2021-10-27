Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен поблагодарил Россию за поддержку и сотрудничество

Москва и Сеул связаны стратегическим партнерством. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен.

Он выступил на церемонии закрытия Года взаимных обменов между Россией и Южной Кореей. По словам министра, сотрудничество началось с правления действующего президента Муна Чжэ Ина.

«С приходом президента Муна к власти правительство Республики Корея начало в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проводить Новую северную политику, чтобы расширить сотрудничество с Россией и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации Новой северной политики», — подчеркнул Чон Ый Ен.

Он рассказал, что объем торговли между странами в третьем квартале года вырос почти на половину в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Это даже превысило уровень, который был до пандемии.