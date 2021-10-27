Президент Узбекистана Мирзиеев совершит в Россию первый международный визит после выборов

Переизбравшийся на новый срок лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в нобяре. Он совершит в Москву первый международный визит после выборов.

Согласно информации министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова, ташкент придает приоритетное значение укреплению союзнических отношений с Москвой. Предстоящий визит придаст мощный импульс развитию сотрудничества двух государств, уверен политик.

«Мы очень тщательно готовимся к визиту на высшем уровне в ноябре текущего года. Мы намерены наполнить повестку этого визита максимально конкретным и практическим содержанием», — подчеркнул Умурзаков.

Ранее стало известно, что Мирзиеев набрал 80,1% голосов в первом туре президентских выборов. Второе место заняла зампредседателя Национальной демократической партии Максуда Варисова. Ее поддержали 6,6% избирателей. В Узбекистане процедура проходила 24 октября.