Гимнастка Дина Аверина призналась, что считает себя своей главной соперницей

Гимнастка Дина Аверина назвала себя своей главной соперницей. По словам спортсменки, она в первую очередь сконцентрирована на собственных успехах в карьере.

Россиянка стала участницей чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в городе Китакюсю (Япония). Аверина продемонстрировала блестящие результаты в упражнениях с мячом и обручем, завоевала две золотые медали и стала 15-кратной чемпионкой мира. Она призналась, что тренер Ирина Виннер-Усманова учит гимнасток в первую очередь соревноваться с собой.

«Что касается моих соперниц, то я никогда не смотрю на их выступления, потому что главной соперницей являюсь я сама, и мне надо перебороть себя. Ни кого-то другого, а именно себя, и это самое сложное», — поделилась гимнастка с ТАСС.

Вместе с Авериной в чемпионате мира приняла участие ее родная сестра Арина. В упражнениях с обручем девушка заняла шестое место, а с мячом — второе.