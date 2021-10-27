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Гимнастка Дина Аверина призналась, что считает себя своей главной соперницей

Гимнастка Дина Аверина призналась, что считает себя своей главной соперницей

Гимнастка Дина Аверина назвала себя своей главной соперницей. По словам спортсменки, она в первую очередь сконцентрирована на собственных успехах в карьере.

Россиянка стала участницей чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в городе Китакюсю (Япония). Аверина продемонстрировала блестящие результаты в упражнениях с мячом и обручем, завоевала две золотые медали и стала 15-кратной чемпионкой мира. Она призналась, что тренер Ирина Виннер-Усманова учит гимнасток в первую очередь соревноваться с собой.

«Что касается моих соперниц, то я никогда не смотрю на их выступления, потому что главной соперницей являюсь я сама, и мне надо перебороть себя. Ни кого-то другого, а именно себя, и это самое сложное», — поделилась гимнастка с ТАСС.

Вместе с Авериной в чемпионате мира приняла участие ее родная сестра Арина. В упражнениях с обручем девушка заняла шестое место, а с мячом — второе.