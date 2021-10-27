Роскомнадзор: Google повторно нарушил порядок ограничения доступа к запрещенному контенту

Компанию Google LLC могут оштрафовать на сумму до 1/10 годового оборота организации. Роскомнадзор намерен привлечь объединение к ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации российского надзорного ведомства, Google повторно нарушил порядок ограничения доступа к запрещенному в РФ контенту. Роскомнадзор составил административный протокол, который передадут в суд.

«Видео-хостинг YouTube (принадлежит компании Google LLC) систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещённую в РФ информацию. Всего на данный момент YouTube не удалил свыше 2, 4 тыс. опасных для граждан России противоправных материалов», — говорится на сайте ведомства.

Аналогичный протокол Роскомнадзор составил и в отношении Facebook. Российская сторона предъявила свои претензии в начале октября.