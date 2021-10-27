Баранец: Россия превратит США в «пролив Сталина», если американцы нападут на Черноморский флот

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что бравада американской прессы, заявившей о серьезной подготовке американской авиации к противостоянию с ВМФ РФ, не соответствуют реальности.

Ранее журнал Forbes опубликовал статью, в которой сказано, что американские бомбардировщики способны «превратить Черноморский флот России в тир», а Балтийский флот и вовсе «уничтожить за один пролет». Баранец подчеркивает, что в Балтии Россия имеет средства противовоздушной и противоракетной обороны, а Черноморский флот «тоже не безоружен».

Если произойдет реальный военный конфликт, то ВС РФ незамедлительно используют системы С-300 и С-400, замечающие противника за 400 километров. ЗРК С-500 может увидеть «американских ястребов» и за 600 километров. Однако в США не учитывают, что противник сможет атаковать их авиацию на столь большом расстоянии.

«Мы также можем заявлять, что России достаточно одного удара наших Ракетных войск стратегического назначения по США, чтобы от Штатов остался один пролив имени Сталина», – заявил полковник в интервью изданию «ПолитРоссия».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Что же касается прогнозов в журнале Forbes — российский флот может быть потоплен только в том случае, если системы ПРО не будут работать, а корабли «будут просто открыто стоять и не отстреливаться». Эксперт добавил, что за подобными заявлениями стоит «идеология НАТО», взявшая за принцип «стращать российскую армию», однако отечественное оружие и создается для того, «чтобы таких хвастунов было меньше».