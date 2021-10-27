Специалисты ЦДУ ТЭК зафиксировали рост цен на бензин по всей России

Розничные цены на автомобильное топливо демонстрируют рост почти по всем российским регионам. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, средняя стоимость литра бензина АИ-92 за неделю с 14 по 21 октября достигла 46,19 рубля. Литр АИ-95 доступен российским водителям за 49,65 рубля. Цена летнего дизельного топлива в среднем составила 50,35 рубля.

Наиболее заметно поднялись цены в Чувашии: там стоимость топлива выросла на 23-24 копейки. В Ставропольском крае, Оренбургской области, Башкирии, Мордовии, Татарстане и Кировской области подорожание составило 21-22 копейки. При этом на Дальнем Востоке расценки остались неизменными.

На прошлой неделе ЦДУ ТЭК также сообщал о росте ценников на заправочных станциях. Тогда подорожание составило в среднем 20 копеек.