Экспертная группа ООН выпустила очередное бездоказательное заявление по поводу деятельности российских инструкторов в ЦАР. Независимый аналитик Роман Романов отметил, что сообщения организации носят все более политизированный характер.

Недавно экспертная группа ООН выпустила очередное заявление и бездоказательно обвинила российских инструкторов в якобы «запугивании населения ЦАР». Комментируя Федеральному агентству новостей сообщение комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), независимый аналитик Роман Романов отметил, что пора перестать рассматривать ООН как единую структуру, ее отдельные комитеты являются инструментом политического влияния и лоббируют определенную повестку.

Эксперт напомнил, что ЦАР находилась в состоянии гражданской войны, но заключительная комиссия УВКПЧ предпочла в докладе сделать упор не на преступлениях бандформирований, а на работе российских специалистов, которые прибыли в республику по запросу Банги. Романов отметил, что доклад явно делала группа людей, которая не была в регионе и опиралась в выводах на посты в соцсетях и вбросы.

«О чем это говорит? Скорее всего перед нами не люди, которые пытаются решить проблемы ЦАР, а политики, продвигающие определенную повестку и занимающиеся реализацией определенных целей. В данном случае они пытаются вытеснить Россию из региона», — конкретизирует аналитик.

Ранее по поводу заявления ООН высказался глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Тот отметил, что сообщения экспертной группы ООН о деятельности отечественных специалистов в ЦАР никак не относятся к реальности. Власти ЦАР также подвергли резкой критике заявления в адрес российских специалистов и напомнили об их неоценимом вкладе в установление мира в республике.