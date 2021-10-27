Повара из Владивостока отжарили 297 кг шашлыка и установили мировой рекорд

Рекордные 297 килограммов шашлыка приготовили повара из ресторанов Владивостока. Историческое событие произошло в рамках фестиваля, организованного компанией «Русагро».

Повара из Приморского края поставили мировой рекорд по приготовлению барбекю. Отметку в книге зафиксировал приглашенный представитель Международного агентства регистрации рекордов, сообщает «Тихоокеанская Россия».

В коллективном приготовлении шашлыка принимали участие 20 мясных мастеров из ресторанов Владивостока. Зрители не расходились до конца мероприятия, несмотря на порывы холодного ветра и едкий дым. Итогом «шашлычного фестиваля» стало блюдо весом в 297 килограммов. Сообщается, что для фестиваля было заготовлено 300 килограммов мяса, однако тара для хранения не смогла полностью вместить его объемы.

Ранее на Украине выложили самую большую карту страны из колбасы. Мероприятие прошло на трассе Одесса-Киев близ поселка Любашевка, который называют «столицей» колбасы.